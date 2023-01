Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 13 spre 14 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebreaza trecerea dintre ani - Anul Nou pe rit vechi sau ajunul Sfantului Vasile. Conform traditiei, colindatori bat la porti pentru a ura gospodarilor, iar maine, 14 ianuarie, copiii vor umbla din casa in casa cu semanatul.

- Turismul de la Sovata și-a revenit in proporție de 100% in perioada sarbatorilor de iarna, dupa ce in ultimii doi ani de pandemie a suferit scaderi dramatice. In aceasta seara are loc tradiționala masa din Ajunul Craciunului pe stil vechi, la care participa sute de turiști veniți din Republica Moldova.…

- Indiferent ca sunt sau nu superstițioși, romanii adopta anumite obiceiuri la inceputul lunii ianuarie, in special dupa ce Revelion s-a incheiat, iar toți mesenii se pregatesc de Sfantul Vasile. Tradiții și obiceiuri de 1 ianuarie. Ce persoane nu au voie sa-ți calce pragul in prima zi a anului. Pe cine…

- In ziua de Sfantul Vasile cel Mare, traditia spune este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni cutia de chibrituri sau sa dai de pomana unui om sarac, ca sa ai noroc tot anul. Traditia populara mai spune ca ai noroc daca prima persoana care intra in casa de 1 ianuarie este barbat.…

- Anul incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat „pazitor de duhuri rele”, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Momentul trecerii intr-un nou an este, de multa vreme, insotit un ceremonial care cuprinde obiceiuri, traditii ori datini din vechime, cu precadere in satele romanesti, unde cete de flacai se pregatesc pentru a merge la „urat”. Prof. univ. dr. Ion Ghinoiu – secretar stiintific al Institutului de Etnografie…

- In anul 2023 renovarea și construcția drumurilor naționale vor fi continuate. Banca Europeana de Investiții (BEI) va oferi țarii noastre un imprumut adițional in valoare de 100 de milioane de euro. La ședința plenara de astazi, deputații au ratificat, cu 67 de voturi, Contractul de finanțare intre Republica…

- In Moldova muzica academica are tradiții vechi, și este bine ca ele continua. In prezent in țara noastra exista compozitori care scriu activ și sint interpretați. Despre aceasta a vorbit pentru site-ul Noi.md compozitoarea, membra Comitetului de conducere al Uniunii Compozitorilor și muzicienilor din…