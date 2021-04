TRADIŢII ÎN BUCATE/ Tăiţei verzi făcuţi în casă cu sos de spanac - o reţetă simplă, dar gustoasă Nicoleta este eleva in clasa a X-a in Giurgiu si de aproximativ trei ani este vegana si pasionata de gatit.



Ii plac preparatele cat mai simple, dar in acelasi timp delicioase, iar una dintre retetele ei preferate este taitei verzi facuti in casa cu sos de spanac.



''De cand ma stiu am aruncat carnea la cosul de gunoi. Cand eram mica, parintii mei, cativa ani, nici nu si-au dat seama ca nu mancam carnea din farfurie pentru ca o aruncam imediat. Fiind copil nu stiam ce inseamna sa fii vegetarian, dar apoi am aflat despre mine ca sunt vegetariana. Pentru ca imi este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

