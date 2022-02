Stiri pe aceeasi tema

- Aura Imbarus are 49 de ani si mai bine de jumatate dintre ei si i-a petrecut in America. A plecat cu Loteria Vizelor, nu ca o ducea rau in tara, ci mai degraba ca Romania i se parea prea mica pentru ea. Avea o slujba de vis, era profesoara universitara la numai 25 de ani, avea un dosar intreg de diplome…

- Atunci cand ne refeim la piața auto din Romania, aceasta se schimba rapid in fiecare an, dar unele tendințe și escrocherii populare ale vanzatorilor de mașini par sa ramana aceleași, in continuare. Care este cea mai accidentata mașina din ultimul an. Ironia face ca acest automobil sa fie și cel ce se…

- Romania a exportat 4 milioane de tone de grau din recolta din anul agricol 2021, adica peste 35%, pana la finalul lunii decembrie a anului trecut, iar astfel s-a clasat pe primul loc in topul exportatorilor de grau din zona Marii Negre – Rusia, Ucraina, R

- Libris, librarie online de referința pe piața din Romania, a vandut in 2021 aproape 2,4 milioane de volume. Mai mult de jumatate de milion de volume au fost comandate din București și Ilfov, unde media comenzilor a fost de 101 lei, la fel ca cea inregistrata la nivel național. Printre cele mai vandute…

- Peste 6 mii de cazuri noi de infecție cu virusul SARS-CoV-2 au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore. Cei mai mulți pacienți testați pozitiv sunt internați in spitale din Constanța, București sau Bihor.

- Consiliul Asociației Presei Sportive din Romania (APSR) a stabilit topul primilor 10 sportivi romani din 2021, an olimpic, care a influențat in mod evident ierarhia finala. Canotoarele Simona Radis si Ancuta Bodnar, campioane olimpice la Tokyo, au ocupat

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, in topul celor 450 de Universitați din Europa emergenta și Asia Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia se afla in topul celor 450…