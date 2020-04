Stiri pe aceeasi tema

- In conditii atat de vitrege precum cele generate de criza coronavirusului, cabinetul Orban s-a descurcat cum a putut el mai bine. Ba chiar foarte bine, potrivit propriilor sale estimari. Premierul, ministrul sanatatii, presedintele nu pierd nicio ocazie sa arate ca masurile, luate din vreme, si-au produs…

- Mobilizarea companiilor care au anunțat sponsorizari și donații pentru a ajuta statul roman in lupta cu COVID-19 este remarcabila. Firmele pot recupera o parte din acest ajutor sub forma unei reduceri de la plata impozitului pe profit, in proporție de 20% din impozit (dar nu mai mult de 0,75% din cifra…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a postat pe Facebook un mesaj prin care ii indeamna pe toți cetațenii sa cumpere produse romanești, susținand astfel producatorii autohtoni. Președintele Camerei Deputaților a postat trei fotografii și un mesaj prin care ii incurajeaza pe romani sa susțina…

- Razvan Lucescu se afla in autoizolare in Arabia Saudita din cauza pandemiei de coronavirus. Lucescu sustine ca incearca sa profite de timpul liber pentru a se odihni. Razvan Lucescu este antrenorul liderului campionatului din Arabia Saudita, Al-Hilal.Razvan Lucescu spune ca profita de timpul…

- Un barbat din Timișoara și-a scos gratarul pe balcon, pentru ca nu a mai avut posibilitatea sa iasa la iarba verde in timpul epidemiei de coronavirus. Ca și cum nu ar fi fost suficient fumul de mici și fripturi, omul a pus și muzica la boxele date la maxim. Surprinzator, printre piesele alese s-a numarat…

- Numarul cautarilor pe Google pentru drojdie a crescut de 20 de ori in ultima luna, acest produs intrecand cautarile de pe Google pentru laptopuri. In aceasta perioada de criza, bloggerii culinari dau retete pentru paine fara drojdie, anunța MEDIAFAX.Intr-o luna, drojdia a devenit mai interesanta…

- Infracțiunile au crescut ingrijorator de la declanșarea pandemiei cu coronavirus intrucat infractorii si gruparile de crima organizata isi adapteaza rapid metodele la noua conjunctura, atrage atentia...

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…