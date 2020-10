Toate şcolile din Caracal au fost închise Toate scolile din municipiul Caracal, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori este de 3,17, vor trece in scenariul rosu timp de doua saptamani incepand de vineri, 16 octombrie, a anuntat joi seara Institutia Prefectului Olt, citata de Agerpres . Decizia desfasurarii in sistem online a activitatilor didactice ale unitatilor de invatamant din Caracal a fost adoptata joi in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Acesta a adoptat și o hotarare privind instituirea unor restrictii in mai multe localitati, printre care municipiile Slatina si Caracal. CJSU a decis ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

