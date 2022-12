Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii singuri din Germania renunța din ce in ce mai des la alcool la prima intalnire și se intalnesc la activitați culturale sau in aer liber, in loc sa se intalneasca in localuri, potrivit unei analize Tinder. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Elisabeth Borne si Olaf Scholz se intalnesc vineri la Berlin pentru a-si acorda viorile franceza si germana in numele Europei si pentru a face uitate neintelegerile lor privind apararea si energia, amplificate de razboiul din Ucraina, comenteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Astazi, la Ministerul Educatiei, a avut loc prima sesiune de lucru organizata in contextul campaniei "Nu sunteti singuri. Impreuna oprim violenta din scoli".Ministrul Educatiei, doamna Ligia Deca, a prezentat principalele obiective ale campaniei: imbunatatirea cadrului legislativ; realizarea unui plan…

- ”Proiectele au ramas la secretariatul general al Guvernului, la domnul Marian Neacsu, care are discutii pentru legislatia secundara cu producatorii, cu distribuitorii, cu furnizorii, cu absolut toata lumea in acest moment. Din punctul meu de vedere, nu poti sa ceri sa ai, economic, o competitivitate…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au afisat o dorinta de destindere in cursul noptii de joi spre vineri la Bruxelles, dupa tensiunile care au izbucnit la lumina zilei intre Paris si Berlin, scrie AFP. „Cooperarea dintre Germania si Franta, precum si dintre cancelar…

- Cumpararea și deținerea de canabis in cantitați mici ar putea fi dezincriminate, iar germanii ar putea cumpara produsul din magazine autorizate și farmacii, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatatii, citat de Politico . Germania ar putea permite cumpararea si detinerea a pana la 20 de grame de…

- Reprezentanti ai Consiliului Elevilor au avut o intrevedere cu premierul Nicolae Ciuca in care au prezentat solutia pentru decontarea navetei elevilor. Tinerii au propus ca anumite sume sa fie transferate de la bugetul national catre bugetele primariilor si consiliilor judetene cu destinatie fixa,…

- Alexandra Staicu a terminat cu cea mai mare nota Facultatea de Silvicultura Brașov și a ales sa munceasca in Germania. Pe langa salariile mai mari, oferta de locuri de munca este mai diversificata.