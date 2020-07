Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica raporteaza un numar record de imbolnaviri in județul Buzau, bilanțul indicand 727 cazuri de persoane infectate cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, la Buzau au fost confirmate 45 de cazuri noi. Numarul total de decese din randul pacienților cu Covid-19 de la inceputul…

- La o citire atenta a datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica privind situatia epidemiologica de la nivelul tarii, comparatia cifrelor din data de 1 iulie si 2 iulie scoate in evidenta o situatie aparent ilogica. Numarul pacientilor infectati cu noul coronavirus externati din spital pana…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, alte 291 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 26.313. 217 pacienti sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva. De asemenea, 23 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, bilantul deceselor ajungand la 1.612. In…

- Ziarul Unirea 1 singur nou caz de infectare cu COVID-19 in Alba: Numarul total de imbolnaviri a ajuns la 404, 309 persoane vindecate și 21 decese Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, vineri, 5 iunie 2020, in județul Alba s-a inregistrat 1 nou cazuri de infectare…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a ajuns la 19.517 in Romania, potrivit datelor transmise luni, 1 iunie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 119 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore. Pana marți, la ora 13.00, au fost raportate 1.279 decese. Vezi și ALBA: 5 cazuri noi de COVID-19 in județ, in…

- Autoritațile au anunțat, vineri seara, noi decese in randul unor pacienți confirmați cu noul coronavirus in Romania. Numarul total al persoanelor diagnosticate cu COVID-19 care au murit, la nivel național, depașește astfel 900, ajungand la 923. Din cate informeaza Grupul de Comunicare Strategica, in…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a declarat marți la Digi24 ca nu contesta modul in care sunt raportate decesele de Covid-19 in Romania. Cu o seara inainte, la Antena 3, el spunea ca nu toți romanii raportați au murit din cauza pneumoniei cu COVID pentru ca 80% dintre…

- Ziarul Unirea 2 NOI infectari cu COVID-19 in Alba: Numarul total de imbolnaviri a ajuns la 213, 147 persoane vindecate și 11 decese Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, marți, 5 mai 2020, in județul Alba s-au inregistrat 2 noi cazuri de infectare cu Covid-19.…