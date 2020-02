Timișoara, promovată cu greșeli de scriere la Târgul de Turism al României FOTO Județul Timiș și orașul Timișoara sunt promovate in cadrul celui mai important targ de turism din Romania. Este vorba de Targul de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 20 – 23 februarie la Romexpo, in București. Erorile de traducere semnalate și in trecut pe materiale de promovare oficiale facute publice de autoritațile […] Articolul Timișoara, promovata cu greșeli de scriere la Targul de Turism al Romaniei FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

