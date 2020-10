Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 205 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.387 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 120, Lugoj – 8, Buziaș – 2, Ciacova – 2, Deta – 2, Gataia – 1, Jimbolia – […]…

- Mai bine de jumatate dintre testele de coronavirus facute in Timiș in ultimele 24 de ore au fost pozitive, Prefectura Timiș raportand 183 de cazuri confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 349 de teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara – 109, Lugoj – 2,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost inregistrate 202 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.699 de teste efectuate. Cazurile noi au fost raportate in Timișoara – 102, Lugoj – 8, Buziaș – 3, Faget – 4, Gataia – 1, Jimbolia…

- In ultimele 24 de ore, pe raza județului Timiș au fost inregistrate 147 de noi cazuri de COVID-19, fiind efectuate 2.129 de teste și finalizate 82 de anchete epidemiologice. Cele mai multe persoane infectate privin din Timișoara (59 de cazuri) și din Gavojdia, unde, la Centrul de Recuperare…

- Prefectura Timiș a comunicat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 175 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.139 de teste efectuate. Persoanele sunt din Timișoara – 108, Lugoj – 5, Buziaș – 5, Deta – 1, Faget – 2, Gataia – 1, Jimbolia […]…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 156 persoane și au intrat in izolare 105 persoane. Cele 155 persoane confirmate, in ultimele 24 de ore cu COVID 19, sunt din Timișoara – 96, Giroc-8, Dumbravița – 5, Lugoj-4, Jebel – 4, Sannicolau Mare – 3, Buzias – 3, […] Articolul…

- Atragerea de fonduri europene, sanatate, infrastructura, educatie – sunt doar cateva dintre prioritatile pe care Calin Dobra, presedintele Consiliului Judetean Timis si candidat pentru un nou mandat pentru aceeasi functie, le-a prezentat astazi. „Asa dezvoltam Timisul impreuna! Planul „Timisul merge…