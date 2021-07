Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 27 de ani, din județul Gorj, a fost internat la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu, fiind confirmat cu tulpina Delta a coronavirusului. Tanarul s-a intors din Anglia la inceputul acestei luni. A stat in carantina la Timișoara. A sosit la parinți, in Gorj, insa s-a simțit…

- Deocamdata nu se stie exact daca in Republica Moldova sunt oameni infectati cu tulpina Delta. Autoritatile de la Chisinau spun ca nu au venit inca rezultatele testelor de la laboratorul german, la care au fost trimise analizele medicale ale mai multor bolnavi de COVID din Republica Moldova,…

- Dr. Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes”, din Timisoara, anunta ca valul 4 este iminent si se va manifesta cu precadere in zonele rurale ale Romaniei, unde oamenii nu s-au vaccinat, precum si in randul romanilor care au avut COVID-19…

- Primul deces cu tulpina Delta in Romania, este vorba despre o persoana din județul Argeș, iar pana la data de 20 iunie 2021, confirmate 44 cazuri cu varianta indiana Delta- a Covid-19 The post Primul deces cu tulpina Delta in Romania iar pana la data de 20 iunie 2021, confirmate 44 cazuri cu varianta…

- Șeful Sectiei de Boli Infectioase din cadrul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara trage un semnal de alarma cu privire la pericolul la care vom fi expuși, in cazul in care tulpina Delta va incepe sa faca noi victime și in țara noastra. Potrivit medicului Virgil Musta, Romania…

- In ultima vreme, pe buzele specialiștilor se afla varianta Delta de covid. Varianta, cunoscuta ca tulpina indiana, a ajuns sa fie considerata cea mai periculoasa. De altfel specialiștii spun ca ar putea deveni tulpina dominanta pana in toamna anului 2021. Aceiași specialiști declara cacei nevaccinați…

- Medicii din India au legat aceste simptome de noua tulpina, insa studiile sunt inca in desfașurare. Date preliminare din Anglia și Scoția, unde varianta indiana a devenit dominanta, arata ca prezinta un risc mai mare de spitalizare. Și autoritațile din Singapore au descoperit ca 95% din cazurile locale…

- Un focar de infecție cu tulpina indiana a virusului SARS-CoV-2 a fost depistat langa București. Este vorba despre un grup de muncitori indieni care au intrat in țara la sfarșitul lunii aprilie...