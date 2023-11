Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul doi al „Wednesday”, popularul serial produs de Netflix și regizat de legendarul Tim Burton, nu va mai fi filmat in Romania, producția urmand sa se mute intr-o alta țara europeana, potrivit Variety. Primul sezon de opt episoade, care a debutat initial in noiembrie anul trecut pe Netflix, a fost…

- Producția serialului „Wednesday” se muta in Irlanda pentru sezonul 2, iar filmarile vor incepe in aprilie 2024, a confirmat publicația Variety. Primul sezon a fost filmat in Romania, unde, potrivit ministrului Culturii, Raluca Turcan, „statul roman a tras țeapa unor investitori in industria cinematografica”.

- "Wednesday" muta productia din Romania in Irlanda pentru sezonul 2, iar filmarile vor incepe in aprilie, a confirmat Variety, potrivit news.ro.Primul sezon de opt episoade, care a debutat initial in noiembrie anul trecut pe Netflix, a fost filmat in Romania in perioada septembrie 2021 - martie 2022.…

- Cantarețul Smiley a lansat joi piesa „Oameni'', o piesa-manifest despre toti oamenii și rolul lor in viața noastra, intr-un moment in care lumea este preocupata de aparențe și mesajele pline de ura au acaparat rețelele de socializare. Videoclipul melodiei este primul din Romania filmat in decorul celebrei…

- Articolele noastre cu filme de Craciun a ajuns virale in fiecare an, iar anul acesta am facut o noua selecție. Deocamdata știm ce filme se lanseaza in noiembrie, decembrie fiind inca un mister. Astfel, am luat toate listele de la Netflix, HBO GO și Disney + și le-am pus chiar aici, intr-o super lista.…

- Sezonul datelor financiare trimestriale a inceput sa iși croiasca drum spre investitori. Aceasta perioada aglomerata impune piețelor prioritizarea atenției, intr-un tsunami de știri de tip geopolitic, de reglementare, macro, și tehnologic. Calendarul raportarilor include Tesla și Netflix miercuri, TSMC…

- Fiul Iulianei Marciuc si al lui Adrian Enache a calcat pe urmele tatalui sau, alegand o cariera in lumea artistica. Astfel, la varsta de 17 ani, acesta obținea deja un rol in celebrul serial Wednesday, de pe Netflix, in regia lui Tim Burton. Acum, tanarul joaca intr-o producție romaneasca de la Pro…

- Sezonul 2 (2021) al primului serial american filmat integral in Filipine, „Aproape in paradis” (2020-2023), are premiera autohtona pe 5 septembrie, la 21:00, la DIVA, cu doua episoade. Aventurile lui Alex Walker (Christian Kane) vor continua in fiecare marți, la aceeași ora, in porții duble. In scenariu,…