- Tutunul cu arome sau tigarile mentolate nu se vor mai gasi la vanzare in Romania de pe 20 mai. In tara sunt 4,2 de milioane de adulti fumatori, iar 16% dintre acestia fumeaza tigari mentolate. Romanii care fumeaza tigari mentolate mai au la dispozitie o zi sa iti faci provizii. De pe 20 mai,…

