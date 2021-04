The Crown | Sezonul 5 nu va fi ultimul

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a fost chemata la locuința din California a prințului Harry și a soției sale, Meghan, de noua ori in noua luni, informeaza Agerpres, care citeaza dpa. Ducele și ducesa de Sussex s-au mutat in noua lor casa in iulie 2020, impreuna cu fiul lor, Archie. De atunci, poliția a fost solicitata des…

- Politia a fost chemata la locuinta printului Harry si a sotiei sale, Meghan, din sudul Californiei de noua ori in noua luni, potrivit cifrelor oficiale publicate joi, relateaza dpa. Dupa ce ducele si ducesa de Sussex s-au mutat in casa lor din Montecito impreuna cu fiul lor Archie in iulie anul trecut,…

- Astrologii au analizat zilele de naștere ale ducilor de Sussex și cumnaților acestora. Ce spun cifrele despre cele doua perechi de soți? Care sunt dezvaluirile pe care le-au oferit specialiștii publicului? Fanii cuplului sunt uimiți de cele auzite. Dezvaluirile astrologilor. Ce spun zilele de naștere…

- In interviul exploziv cu Oprah Winfrey, ducele și ducesa de Sussex au dezvaluit ca – dupa ce au parasit familia regala – magnatul media american Tyler Perry le-a asigurat o casa și paza in California, in 2020. Cine este Tyler Perry? In varsta de 51 de ani, Tyler Perry este... The post Mogulul american…

- Intr-o perioada dificila pentru casa regala britanica, Regina Elisabeta a II-a si-a gasit alinare in compania altor doi caini corgi, rasa ei preferata de peste 75 de ani, dupa cum a anunțat The The Sun. Potrivit acestui tabloid, cei doi caini ii tin companie de cateva saptamani reginei Elisabeta a II-a,…

- Noul sezon Chefi la cuțite vine cu schimbari in materie de prezentatori. In sezonul 9, Ginei Pistol (40 de ani) i se alatura artistul Speak (34 de ani). „Rolul meu va fi acela de a sta alaturi de susținatori atunci cand concurenții intra la jurizare și uneori de a-i intampina pe cei care urmeaza sa…