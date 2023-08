Stiri pe aceeasi tema

- Termoenergetica București, compania care asigura furnizarea caldurii și a apei calde catre populație, este in pragul insolvenței. Anuntul autoritatilor.Reprezentanții companiei spun ca Primaria Capitalei refuza sa recunoasca și sa plateasca pierderile din rețea cauzate de sistemul vechi de conducte.…

- Primarul General se distreaza de minune pe unde are șansa, asta in timp ce bucureștenii fac dușuri reci, din cauza deselor avarii și reparații. Dupa ce a fost surprins in slip, la piscina, acum a fost fotografiat cu prosopul, de la brau in jos, pe model „Marica”. Nicușor Dan, primarul ‘Marica’ al administrației:…

- Continentul sud-american se topește in mijlocul iernii. Mai multe țari se confrunta cu temperaturi extrem de ridicate pentru aceasta perioada a anului. Schimbarile climatice și El Nino alimenteaza valurile de caldura, transmite CNN.

- Cresc din nou prețurile la energie! Schimbarea vine in urma majorarii taxei pe valoarea adaugata, de la 5% la 9%. Ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit despre aceste majorari, dar și despre eventuale concedieri in randul angajaților la stat. „Cred ca fiecare minister, fiecare…

- Romania iși umple rezervele de gaze naturale mai repede decat și-a asumat in fața Uniunii Europene, a spus la Digi24 ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Romania va putea fi, astfel, aproape independenta sau chiar independenta din punctul de vedere al consumului de gaz din producție proprie, a adaugat…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat la Interviurile Digi24.ro ca iarna asta "am stat mai bine cu caldura decat iarna trecuta și mult mai bine ca acum doua ierni". El a menționat ca de avariile la termoficare "vom scapa in 10 ani."