Teren al SC Nicovala Sighișoara scos la vânzare Reprezentanții General Mir Consult SPRL Targu Mureș, in calitate de lichidator judiciar al debitoare falite SC Nicovala SA Sighișoara, aduce la cunoștința celor interesați faptul ca la data de 3 februarie 2023, ora 10.30, are loc vanzarea directa a unei suprafețe de 2.147 de metri patrați de teren liber de construcții, situat in localitatea Sighișoara, …

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel: Am dispus Corpului de Control al Prefectului sa verifice modul in care se desfasoara activitatea de colectare si transport a deseurilor in municipiul Targu Mureș și pe zona 2 de colectare. Vor fi analizate si verificate indeplinirea obligatiilor contractuale…

- Formatia noastra a disputat la Pitesti meciurile din primul turneu din faza a 2-a al Campionatului National U14. Baieții nostri, antrenati de catre Pora Vlad au fost magnifici și au obținut 3 victorii muncite! Rezultatele si marcatorii echipei noastre: CSM Targu Mureș – Isports Ploiești 55-44 Marcatori:…

- Direcția fiscala locala Targu Mureș deschide un nou ghișeu in str. Calarașilor nr. 26 – 28. Astfel, incepand cu 1 noiembrie 2022, targumureșenii pot depune declarații fiscale, viza pe contracte și/sau pot obține certificate de atestare fiscala la noul punct de lucru.Detalii: https://rb.gy/iwpf18 Direcția…

- Conducerea Camerei de Comerț și Industrie Mureș a acordat joi, 27 octombrie 2022, distincții celor mai performanți reprezentanți ai mediului de afaceri mureșean din anul 2021. Premierea a avut loc in incinta Restaurantului Hotelului "Grand" din Targu Mureș, in cadrul celei de-a 29-a ediții a Galei Topul…

- Am caștigat si al doilea meci de pe teren propriu in divizia B U14! CSM Targu Mureș – Targu Secuiesc 13-2 Marcatorii noștri au fost: Balazs-Becsi Tamas 5X, Molnar Daniel 2X, Balizs Bence 2X, Kovacs Akos, Nemes Huba, Nemes Tas și Szabo Nora. Cu putine momente inaintea startului partidei antrenorul nostru,…

- O eclipsa partiala de Soare va avea loc marti, 25 octombrie, in jurul pranzului, si va fi vizibila si din Romania, informeaza Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu". „Nu incercați sa vedeți eclipsa prin ochelari de Soare sau alte metode improvizate pentru ca va puteți pierde vederea", avertizeaza…

- Ziarul Financiar și CEC Bank au organizat marți, 18 octombrie, in incinta Hotelului "Plaza" din Targu Mureș, conferința "Investiți in Romania – Targu Mureș". Evenimentul s-a bucurat de un interes mare in randul mediului de business mureșean, in sala de conferințe fiind prezenți peste 100 de invitați…

Cele trei victime au ajuns la spital Sursa articolului: Accident intre Iernut si Targu Mures! Trei persoane au fost ranite dupa impactul dintre un autotren si un autoturism