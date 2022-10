Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati in varsta de 37 ani si 50 ani au fost impuscati in gat si abdomen, duminica, la un targ dintr-o comuna bacauana de un barbat in varsta de 49 ani, dupa ce nu s-ar fi ințeles in privința prețului pentru struguri. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, a declarat…

- La data de 25 septembrie a.c., lucratorii Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre un barbat de 28 de ani, din comuna Bretcu, județul Covasna, despre faptul ca in aceeasi zi, in jurul orei 15.00, in timp ce se afla la in comuna Oituz, sat Poiana Sarata, județul Bacau,…