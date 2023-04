Stiri pe aceeasi tema

- Hatice și Mihai au avut un schimb de replici dur in casa Mireasa. Cei doi concurenți s-au certat dupa ce Hatice a facut o criza de gelozie. Motivul?! Participarea Anemonei la cina gatita de baieți. Iata ce a deranjat-o, de fapt, pe iubita lui Mihai.

- Toți fanii emisiunii Mireasa știu ca Anemona a petrecut seara trecuta in casa baieților. Antonio este mai relaxat in preajma ei decat in cea a Mariei? Fara doar și poate, concurentul a fost destul de nehotarat cand vine vorba de partenera de langa el. Ce a marturisit in ediția din aceasta seara.

- Dupa ce, in urma cu doua zile, Hatice și Roberto și-au aruncat cuvinte grele in timpul unui task, cei doi au trecut prin alte momente tensionate. Concurentul este de parere ca Hatice are o influența negativa asupra lui Mihai, ca urmare a implicarii lor in tot mai multe conflicte.

- In urma cu o seara, concurenții din casa Mireasa au facut de un task, moment in care Hatice și Mihai l-au „incolțit” pe Roberto. Nu este un secret faptul ca intre cei doi concurenți au existat mai multe neințelegeri și in trecut.

- Mihai și Hatice au adus o serie de jigniri la adresa lui Roberto, in cadrul unui task din casa Mireasa. Concurenții au fost puși in situația de a se provoca reciproc cu adevaruri nespuse pentru a parasi incaperea, iar strategia lui Hatice a starnit multe reacții.

- In ediția din data de 24 martie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Antonio și Maria analizau problemele de compatibilitate dintre ei. Maria afirma ca nu iși dorește sa se arunce cu capul inainte.

- Maria a intrat de scurt timp in casa Mireasa și a primit mai multe intrebari din partea lui Alex, pe care noua concurenta le-a catalogat ca deplasate. Ulterior, Antonio a intervenit intre cei doi și i-a luat apararea Mariei, spunand ca iși dorește sa o cunoasca mai bine.

- Hatice nu pare sa vada cu ochi buni prietenia dintre Mihai și Alex. In ediția Mireasa de ieri, intre Alex și Hatice a avut loc un schimb de replici, iar Mihai i-a spus partenerei sale sa taca din gura. Acum, au aparut noi contradicții intre Hatice și Alex. Ce au de imparțit cei doi concurenți.