- Festivalul Interactiv al Stiintelor „Nikola Tesla" al Scolii Gimnaziale „Paradis" din Iasi a ajuns la cea de-a VII-a editie. Zilele acestea, prescolarii si elevii institutiei de invatamant sarbatoresc o saptamana dedicata stiintei, plina de experiente si experimente, conferinte stiintifice, prezentari,…

- Urmare a materialulul publicat despre situația de la Colegiul Național Doamna Stanca din Satu Mare privind temperaturile din salile de clasa, am primit pe adresa redacției un comunicat oficial pe care il redam mai jos. Comunicatul nu face referire la materialul aparut in Buletin de Carei, exemplele…

- Dupa ce au inchis mai multe localuri de alimentatie publica, comisarii de la protectia consumatorului s-au intors, din nou, la Lugoj. De aceasta data, verificarile au vizat gradinitele din oras. Controalele au avut loc pe parcursul mai multor zile. Din pacate, la fel ca si in cazul restaurantelor si…

- Dupa doua voturi negative ale Consiliului local Bacau, Rezerva de Apa a orașului a fost trecuta in administrarea CRAB. „In cazul nedorit al unei avarii pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, nu vom mai ramane zile intregi fara niciun strop de apa la robinet. Am adus acest proiect pentru prima…

- Parlamentul a aprobat in prima lectura proiectul de modificare a Legii privind prestațiile sociale pentru copii, care reglementeaza stabilirea indemnizației lunare pentru fiecare copil in virsta de pina la doi ani, in cuantum egal de 1000 lei, indiferent daca parinții sint sau nu asigurați in sistemul…

