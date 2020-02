Stiri pe aceeasi tema

- Sferturile competiției de la Marsilia au adus doua mari surprize: Daniil Medvedev, principalul favorit, și Denis Shapovalov, cap de serie numarul 4, au fost eliminați. In semifinale s-au calificat Gilles Simon, Alexander Bublik, Felix Auger-Aliassime, dar și Stefanos Tsitsipas, campionul en-titre.

- Tenismanul grec Stefanos Titsipas, detinatorul titlului, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Marsilia (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 691.880 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-3, pe suedezul Mikael Ymer, intr-o partida disputata joi. Tsitsipas,…

- Sarbul Nowak Djokovic a caștigat astazi finala probei masculine de simplu a Openul Australiei la tenis, primul turneu de Mare Slem al anului, in fața austriacului Dominic Thiem. Djokovic s-a impus in 5 seturi (6-4 in decisiv), dupa ce Thiem a condus cu 2-1. Pentru jucatorul austriac este a III-a finala…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de rusoaica Ekaterina Alexandrova cu 6-4, 6-2, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 K de la Limoges (Franta), dotat cu premii totale de 125.000 de dolari. Principala favorita (25 ani, 42 WTA) a obtinut victoria intr-o ora si 11 minute.…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 K de la Limoges (Franta), dotat cu premii totale de 125.000 de dolari, dupa 6-3, 6-3 cu spaniola Sara Sorribes Tormo. Cirstea (29 ani, 74 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 19 minute. Sorana…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 125 K de la Limoges (Franta), dotat cu premii totale de 125.0000 de dolari, dupa ce a trecut de olandeza Arantxa Rus cu 7-6, 6-2. Romanca (27 ani, 105 WTA) a obtinut victoria dupa o ora…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA 125 K de la Limoges (Franta), dotat cu premii totale de 125.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe germanca Tatjana Maria, cu 5-7, 7-6 (3), 6-2. Cirstea (29 ani, 74 WTA) a obtinut victoria dupa doua…

- Spania a castigat Cupa Davis pentru a sasea oara, dupa ce a invins Canada cu 2-0, duminica, la Madrid, in finala primei editii in noul format al competitiei de tenis masculin pe echipe, transmite AFP. Primul punct al ibericilor in finala a fost adus de Roberto Bautista Agut, victorios…