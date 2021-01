Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Timișoara continua sa scada – daca ieri era 4,54, astazi a fost de 4,15. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt Bogda-5,81, Bucovaț – 8,30; Dudeștii Vechi – 5,24, Dumbravița – 6,29; Fardea – 4,07, Ghiroda – 5,91; Giroc – 5,94; Jamu…

- Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 4,54; Recaș – 3,00; Bogda-5,81, Bucovaț – 8,30; Dudeștii Vechi – 5,24, Dumbravița – 6,47; Fardea – 4,07, Ghiroda – 6,88; Giroc – 6,63; Jamu Mare – 6,99; Liebling – 4,10; Lovrin-5,33, Moșnița Noua-5,49;…

- Cea mai mare rata de infectare cu covid din județul Timiș este in localitațile Bucovaț, Jamu Mare și Ghiroda. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara –4,70; Recaș – 3,77; Bogda-5,81, Bucovaț – 8,30; Dudeștii Vechi – 4,78, Dumbravița – 6,12; Ghiroda…

- Autoritațile au anunțat ca, de sambata pana duminica, la Lugoj au fost inregistrate doar trei cazuri de COVID-19, iar rata de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 3 la mia de locuitori. Astfel, dupa ce sambata rata de infectare cu COVID-19 era de 3,28 cazuri/1.000 de locuitori in municipiul…

- Autoritatile au dat vineri publicitatii lista localitatilor din judet unde, in ultimele 14 zile, rata de infectare a fost de peste 3/1000 locuitori. Acestea sunt: The post Rata de infectare pe localitati: Timisoara-5,47, Remetea-12,47, Giroc-8,47, Fardea-8,14, Mosnita-6,60, Bucovat-6,55,Dumbravita-6,31,…

- Fața de ziua precedenta, rata de infectare la Timișoara crește nesemnificativ. Probleme mari sunt la Remetea Mare, unde rata a ajuns la 12,12 la mia de locuitori. Rate ridicate se inregistreaza și la Bogda, Bucovaț sau Giroc. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori…

- Instituția Prefectului județul Timiș a comunicat care erau, vineri dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile de peste 3/1.000 de locuitori The post A scazut rata de infectare in Timișoara! Situatia in Lugoj, Sannicolau, Dumbravita, Giroc, Mosnita, Sag, Ghiroda, Dudestii Noi si…

- In Timiș au fost depistate 94 de cazuri noi de Covid-19, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 1.427 teste, potrivit informațiilor transmise de Instituția Prefectului. Cele 94 persoane sunt din Timișoara – 49, Sannicolau Mare – 7, Lugoj-5, Foeni – 4, Ghiroda – 3, Giroc-2, Dumbravița – 2, Gherman…