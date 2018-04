Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile de protest s-au desfașurat la New York, Oakland și Londra. Participanții la mitinguri au acuzat, în special, „atacurile ilegale și neconstituționale ale administrației Tramp asupra Siriei". În dimineața de 14 aprilie SUA, Marea Britanie și Franța au lansat rachete…

- Bilant activitate trimestrul I Ianuarie – Martie 2018 S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in trimestrul I 2018 cu rezultate superioare fata de trimestrul I 2017. In aceste conditii, in perioada ianuarie - martie 2018, traficul comercial…

- In Franța astazi este anunțata o greva de amploare, începuta ieri deja la Caile Ferate. Muncitorii feroviari au anunțat ca se opun planurilor președintelui Emanuel Macron de a reforma sistemul feroviar de stat. Pilotii de la compania Air France, munitorii de la salubritate…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, din Belgia, ca zborurile zilnice pe ruta Suceava – Bruxelles, și retur, vor fi pastrate și pentru viitor sezon de iarna 2018 – 2019. Gheorghe Flutur a spus ca vrea sa transmit veștile bune de la Wizz Air pentru pasagerii Aeroportului…

- Unire și dincolo de frontiera. Alaturi de localitațile semnatare din țara s-a alaturat și diaspora din Uniunea Europeana. Este vorba despre cetațenii moldoveni din Londra, Parma, Roma și Belgia. Anterior, au votat și cei din Paris.

- In imagini surprinse de televiziunea AP apar ofiteri inarmati ascuzandu-se dupa cladiri si pe un acopris. Politisti mascati, unii inarmati cu pusti automate, si-au indreptat armele catre o cladire din Place Saint-Denis. Zona a fost survolata de un elicopter de politie, potrivit news.ro.Incidentul…

- Salah Abdeslam, singurul suspect care a supraviețuit in urma atacurilor teroriste din Paris din 2015, este judecat de o instanța belgiana, in cazul impușcaturilor care au dus la arestarea sa, scrie BBC News. Salah Abdeslam a fost capturat la Bruxelles in 2016, la patru luni dupa atacurile din Paris.…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, infiintarea in cadrul Platformei Romania 100 a primelor sase comunitati locale in tara si strainatate, la Bucuresti (Titan), Buzau, Alba Iulia, Londra, Paris si Bruxelles. "Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte a…