Teatrul Național din Timișoara are un nou website. Ce noutăți aduce Teatrul național timișorean lanseaza in mediul online noul sau website – www.tntm.ro, un instrument de comunicare realizat in colaborare cu departamentul de sociologie al Universitații deVest, care ofera informații despre spectacole, evenimente și alte inițiative ale instituției de cultura, despre echipa și salile de spectacol, intr-o forma accesibila pentru orice fel de dispozitiv. O noutate […] Articolul Teatrul Național din Timișoara are un nou website. Ce noutați aduce a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

