- Cantareata americana Taylor Swift, ale carei concerte programate pe 25 si 26 iulie ar fi trebuit sa inaugureze SoFi Stadium din Los Angeles, o arena construita cu 5 miliarde de dolari, a anuntat vineri ca isi amana toate reprezentatiile live prevazute pentru restul anului 2020 din cauza pandemiei de…

- Turneul Rogers Cup, sectiunea feminina, a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus, si se va juca in 2021. Competiția era programata sa aiba loc in perioada 7 - 16 august.Dupa Wimbledon, un alt turneu a fost anulat in 2020. Competitia de la Montreal, Rogers Cup, sectiunea feminina,…

- Rihanna si fondatorul Twitter, Jack Dorsey, doneaza 4,2 milioane de dolari in beneficiul victimelor violentei domestice din Los Angeles in contextul pandemiei de COVID-19, informeaza vineri contactmusic.com. Cantareata in varsta de 32 de ani si fundatia sa, Clara Lionel Foundation (CLF),…

- In urma deciziilor luate recent, din cauza pandemiei de coronavirus, de amanare a EURO 2020 și de suspendare a competițiilor interne, lupta pentru caștigarea trofeului mult ravnit, Balonul de Aur, pare sa se rezume la rezultatele jucatorilor din puținele luni in care s-a jucat fotbal. Din cauza pandemiei…

- Concursul Eurovision 2020 a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii intr un comunicat de presa.Spectacolul trebuia sa aiba loc in luna mai, la Rotterdam.Cu regret profund, trebuie sa anuntam anularea Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam", au anuntat organizatorii,…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Statele Unite se aliniaza la masuri drastice adoptate de unele tari europene in lupta impotriva noului coronavirus - prin limitarea adunarilor la zece persoane, prima interdictie de circulatie pe timpul noptii in statul New Jersey si incetinirea fara precedent a unor metropole ca New Yorkul, Chivago…

- Turneul WTA de la Stuttgart, stabilit pentru a se desfasura in perioada 20 - 27 aprilie, a fost anulat de autoritatile locale, chiar inainte de decizia WTA, transmite a1.ro.Decizia autoritatilor locale este rezultat a propagarii epidemiei de coronavirus.