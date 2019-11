TaxEU Forum revine cu o noua editie, la Bucuresti, in luna februarie Noua editie TaxEU Forum, cel mai important eveniment national de legislatie si fiscalitate, are loc in perioada 6-7 februarie 2020 la JW Marriot Bucharest Grand Hotel si va reuni specialisti din cele mai importante companii si firme de consultanta fiscala.



Ajuns la cea de-a XIV-a editie, evenimentul va oferi solutii pentru provocarile legislative si fiscale ale anului 2020, aducand in prim plan modificarile legislative si efectele acestora asupra mediului fiscal din Romania.



Prima zi a evenimentului (6 februarie) va fi formata din 4 sesiuni ce vor aborda subiecte de actualitate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TAROM deruleaza, in perioada 12 - 17 noiembrie, o campanie "Black Friday" cu tarife reduse pentru 28 de rute, incepand de la 119 euro, dus-intors, informeaza, marti, compania. Astfel, sunt disponibile bilete cu preturi incepand de la 119 euro, dus-intors, cu toate taxele incluse, pentru calatorii…

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…

- Darius Valcov a plagiat un sfert din teza de doctorat in Finante fara sa indice vreo sursa, a decis Comisia de Etica si Deontologie Profesionala de la Academia de Studii Economice (ASE) in urma unei sesizari primite la scurt timp dupa ce PressOne a dezvaluit ca teza de doctorat a lui Valcov este plagiata.…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…

- Compania Wizz Air a anuntat, joi, deschiderea a sase noi rute externe de pe Aeroportul din Iasi, catre Barcelona, Berlin, Bari, Torino, Verona si Londra-Southend. Cursele vor fi introduse din vara anului viitor. Oficialii companiei aeriene sustin ca zborurile vor incepe din vara anului 2020,…

- Adrian Zuckerman a primit miercuri aviz de la Comisia pentru Relatii Externe a Senatului SUA pentru postul de ambasador la Bucuresti. Anuntul a fost facut de Senatul american, pe pagina oficiala a institutiei. Acum, Adrian Zuckerman trebuie sa treaca si de votul in plen.…

- Ambasada Marii Britanii la Bucuresti (British Embassy Bucharest) a transmis ca asteapta din partea Guvernului ca, in cel mai scurt timp, sa prezinte prevederile aplicate cetatenilor britanici din Romania in cazul unui Brexit fara acord. Solicitarea vine in contextul in care guvernul britanic…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti a urcat in editia 2020 a prestigiosului Times Higher Education World University Ranking, clasandu-se pe locul 801-1000 in lume, categorie in care se afla si Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. In acelasi clasament sunt prezente pe locul…