- Administratia Trump ameninta sa impuna taxe vamale suplimentare, ajungând pâna la 100%, pe echivalentul a 2,4 miliarde de dolari de produse franceze ca raspuns la introducerea în Franta a unei taxe pe veniturile realizate de gigantii americani din domeniul Internetului, relateaza AFP.Acest…

- Guvernul ceh a aprobat un plan care prevede taxarea gigantilor din domeniul Internetului precum Google, Amazon, Facebook si Apple, transmite AP potrivit Agerpres Urmand exemplul Frantei si al altor state, autoritatile de la Praga vor impune o taxa anuala de 7% pe veniturile realizate de companiile…

- Costa, care este si guvernatorul Bancii Centrale a Portugaliei, a declarat la o conferinta organizata la Lisabona ca autoritatile de supervizare financiara, cum ar fi bancile centrale, trebuie de asemenea sa se adapteze la noile instrumente pentru a face fata "noii realitati" a tehnologiei financiare…

- ​Ministrul de Finante al Frantei sustine ca Uniunea Europeana ar trebui sa introduca un set comun de reguli pentru monedele virtuale, care în cea mai mare parte sunt reglementate la nivel national, sustine el, dupa ce a declarat, ieri, ca Libra, criptomoneda companiei de social media Facebook,…

- Ministrul francez al finanțelor, Bruno Le Maire, a anunțat joi ca Parisul va refuza sa autorizeze dezvoltarea criptomonedei Libra a Facebook ”pe sol european”, relateaza AFP. Facebook vrea sa o lanseze în 2020, dar multe voci din Europa și-au exprimat îndoieli și spun ca Libra…

- Compania a anuntat noi reguli care se vor aplica de luna viitoare in Franta, conform unei legi adoptate in vara de parlamentul francez si care transpune in legislatia franceza o directiva europeana privind drepturile de autor. Franta este prima tara europeana care aplicata aceasta directiva, adoptata…

- La sosirea la reuniunea ministrilor de Finante ai UE, Le Maire a declarat ca este nevoie de 'un cadru comun' pentru cele 28 de tari membre ale UE privind monedele digitale. De asemenea oficialul francez si-a reafirmat opozitia privind moneda digitala Libra de la Facebook, dupa ce joi a avertizat…

- Franta a anuntat ca va bloca dezvoltarea monedei digitale Libra de la Facebook in Europa deoarece ameninta "suveranitatea monetara" a guvernelor, transmite BBC potrivit Agerpres. Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat ca Libra prezinta riscuri financiare si s-ar putea inregistra…