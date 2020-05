Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Alexandru Rafila a afirmat ca primele efecte ale masurilor de relaxare din weekend se vor vedea intr-o saptamana. „Saptamana viitoare o sa vedem efecte. Deci, in șapte zile, la sfarșitul...

- Putem spune, in sfarșit, ca am ieșit din iarna, chiar daca vremea este mai mult decat capricioasa. Schimbarile bruște de temperatura nu sunt cea mai buna combinație pentru imunitatea scazuta de sezonul rece. Acum, cand ar fi trebuit sa ne recuperam dupa un sezon destul de lung de vreme rece, intram…

- Toni Grebla, fost judecator CCR, a comentat joi, la Antena3, decizia Curții Constituționale care a admis sesizarea Avocatului Poporului. Concret, CCR a decis ca ordonanta prin care guvernul a marit amenzile in ultima luna, pana la 20.000 de lei, este neconstitutionala.„Decizia de ieri a CCR…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Iasi, ca in prima faza vor fi ridicate acele restrictii pentru care exista risc epidemologic minim, precizand ca este prematur sa spuna cand vor fi deschise restaurantele sau cand vor putea merge copiii la cresa sau la gradinita.

- Companiile au petrecut ultimul deceniu scurs de la criza financiara din 2008, caracterizat de dobanzi ultra-scazute, acumuland datorii, iar "coronacriza" ar putea acum sa le aduca in incapacitatea de a plati datoriile respective, scrie CNN preluat de mediafax.Vezi și: Ce drepturi poate interzice…

- Lucrarile la calea ferata care va uni Aeroportul Otopeni de Gara de Nord sunt in plina desfașurare. Traficul in zona va fi deviat in perioada urmatoare. Constructorii grabesc construirea caii ferate care ar trebui sa transporte suporterii de la aeroport catre Gara de Nord. Proiectul pentru care a fost…

- In cursul anului trecut, deputatul PNL de Alba, Florin Roman a depus un amendament, cuprins intr-o lege adoptata de Parlament, prin care a propus ca cei care sunt apți de munca și refuza un loc de munca sa nu mai primeasca venitul minim garantat, sub forma unui ajutor social. Urmare a acestui amendament,…

