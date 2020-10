Stiri pe aceeasi tema

- Asimptomaticii care nu au comorbiditati vor fi evaluati la domiciliu si programati pentru investigatii medicale, a anuntat duminica, la Iasi, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta Agerpres.Dupa cum stiti, asimptomaticii odata cu primirea rezultatului ar trebui sa anunte medicul de familie, Directia…

- Ancheta DSP la Spitalul Elias Direcția de Sanatate Publica face o ancheta la Spitalul Elias din București, unde mai multe cazuri de coronavirus nu ar fi fost raportate de conducerea unitații. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a confirmat astazi ca au existat trei cazuri de infectare la rezidenți…

- Prin noua lege a carantinei si izolarii, responsabilii incearca sa regelementeze situatia celor care sunt depistați pozitiv la noul coronavirus, astfel incat sa nu transmita boala. Din cei care au fost internati pana acum, 1.087 au cerut sa plece acasa desi sunt inca pozitivi. Autoritatile vorbesc despre…