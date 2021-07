Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul de vaccinare sau testul negativ vor fi obligatorii in Franța, incepand din 21 iulie, pentru a intra in spații destinate activitaților culturale, iar de la 1 august, pentru a intra in baruri, cafenele, restaurante, centre comerciale, trenuri și avioane. Un proiect de lege este deja elaborat,…

- Angajatilor RATBV care au primit in urma cu trei saptamani prima doza de vaccin anti-COVID 19 li s-a adiministrat si doza de rapel, in cadrul unui nou flux de vaccinare organizat la sediul societatii, cu sprijinul Primariei Municipiului Brasov si al Directiei de Sanatate Publica Brasov. Dozele de vaccin…

- Maratonul vaccinarii in județul Alba: Peste 900 de persoane au primit, in acest weekend, serul anti-Covid-19 Maratonul vaccinarii in județul Alba: Peste 900 de persoane au primit, in acest weekend, serul anti-Covid-19 A doua etapa a Maratonului vaccinarii in județul Alba s-a desfașurat in weekend-ul…

- Maratonul vaccinarii in Alba: Aproape 200 de persoane au primit, sambata, serul anti-Covid-19 Cea de-a doua etapa a Maratonului vaccinarii in județul Alba s-au desfașurat astazi, 22 mai, in municipiile Alba Iulia și Aiud. In prima zi a maratonului de vaccinare anti-COVID din județ, sambata, 22 mai,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus le-a cerut, vineri, statelor care doresc sa inceapa vaccinarea anti-COVID-19 in randul copiilor si adolescentilor sa renunte la aceste planuri si sa doneze statelor sarace dozele de vaccin, relateaza agentiile AFP…

- Autoritațile au declarat ca in cazul in care nu se va obține imunitatea de grup, campania de vaccinare ar putea fi prelungita și anul viitor. Premierul Florin Cițu este de acord ca imunizarea sa se faca și in 2022. Intrebat daca in Romania se va aplica a treia doza de vaccin impotriva COVID-19, așa…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca, incepand de vineri, toti romanii care vor sa se vaccineze anti-COVID o vor putea face fara sa se mai programeze, fiind asigurate dozele necesare de ser. "Incepand de astazi, in Romania, si nu cred ca exista un alt exemplu in Europa, va puteti vaccina, puteti sa…

- Vești bune pentru Romania dupa anunțul facut de Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii anti-Covid cu privire la primirea celei mai mari tranșe de vaccinuri de la Pfizer, in cursul zilei de astazi. Potrivit specialiștilor, serul va ajunge pe cale aeriana in mai multe orașe din țara. Cu aceasta…