Țările membre UE care au „în portofoliu” cele mai mici salarii. Cum stă România Eurostat a dat publicitații care sunt țarile membre UE care au „in portofoliu” cele mai mici salarii. Cu exceptia Croatiei, toate tarile membre UE din afara zonei euro au inregistrat anul trecut cresteri ale costului fortei de munca. Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat. In 2019, media la nivelul UE a fost de 27,7 euro/h, iar in zona euro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

