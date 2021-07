Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia ''nu este un stat membru de mana a doua'' in Uniunea Europeana, a declarat, vineri, premierul sloven Janez Jansa, in urma unui incident cu Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, petrecut joi la lansarea presedintiei slovene a Consiliului UE.

- Slovenia, care detine de la 1 iulie presedintia semestriala a Consiliului UE, va gazdui pe 6 octombrie un summit european extraordinar pentru a lua in discutie relatiile Uniunii Europene cu China si revigorarea relatiilor cu cele sase state balcanice care aspira sa adere la blocul comunitar, a anuntat…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut premierului sloven Janez Jansa, a carui țara a preluat președinția UE joi, sa garanteze libertatea presei și sa coopereze „urgent” cu noul Parchet European, relateaza AFP.În aceeași zi, șeful executivului european a dat…

- Slovenia va actiona ca mediator impartial in disputa dintre tari din Uniunea Europeana cu privire la statul de drept si la drepturile omului, a dat asigurari joi, la Brdo, premierul sloven Janez Jansa, cu ocazia preluarii presedintiei semestriale a Consiliului UE de catre tara sa, potrivit Reuters.…

- Maine, Slovenia preia presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, intr-un moment in care disputele premierului Janez Jansa cu Bruxellesul pe subiecte precum statul de drept, cooperarea cu Parchetul European si libertatea presei starnesc ingrijorari, comenteaza AF, preluata de Agerpres. Este…