Cincisprezece țari din regiunea Asia-Pacific au semnat un acord privind un parteneriat economic regional cuprinzator (IPAP), potrivit Ministerului Finanțelor al Chinei. Dupa cum scrie ria.ru, ceremonia de semnare a avut loc in cadrul summitului Asociației statelor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care se desfașoara in acest an in format video. Acordul prevede crearea celei mai mari zone de liber