Stiri pe aceeasi tema

- „In cele din urma, despre asasinatul din parcul Micul Tiergarten din Berlin s-a exprimat deschis,expertul coaliției guvernamentale din Germania pentru afaceri interne”, scrie publicatia germana Bild. „In sens politic, acest caz este complet clar și soluționat: Rusia a emis un ordin, Kremlinul era implicat.…

- FOTO – Arhiva In perioada sarbatorilor de iarna se recomanda evitarea consumul excesiv de alimente si alcool, sI multa miscare in aer liber, pentru a preveni riscul de imbolnaviri. Specialistii epidemiologi recomanda populatiei sa consume carne de porc numai examinata trichineloscopic si sa evite achizitionarea…

- Agentul principal de politie Tolca Adrian va participa, timp de aproape 3 saptamani, la o misiune de suport operativ a Politiei Romane, in Germania, la Berlin. Politistul se afla la cea de-a patra misiune internationala, in ultimii 3 ani.

- Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi prima sa fabrica europeana in Germania, la Berlin, pana in 2021, potrivit DPA. Tesla era in cautarea unei locatii in Germania pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory". Acolo vor fi…

- Examinarea realizarilor legislative ale cabinetului Merkel a initiat un proces care in final ar putea avea drept rezultat dezmembrarea coalitiei guvernamentale de la Berlin intrucat aceasta analiza va forma baza evaluarii politice facute de conservatori si social-democrati cu privire la continuarea…

- Vitaminele și mineralele sunt substanțe esențiale pentru sanatatea noastra și pentru buna funcționare a organismului. Deficiențele nutriționale pot duce la declanșarea unor boli grave, iar tratarea lor va fi mai dificila. De aceea trebuie sa avem o dieta corecta și echilibrata, care sa ne ajute sa asimilam…

- Guvernul german a criticat miercuri acordul ruso-turc menit sa-i faca pe combatantii kurzi sa se retraga din nordul Siriei si a pledat pentru o solutie internationala, care sa implice Europa, pentru reglementarea acestui conflict, informeaza AFP. "Este important ca actiunea internationala pentru reglementarea…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, susține ca are oferte interesante pentru Andrei Chindriș (fundaș central, 20 de ani). „Sunt oferte interesante pentru Andrei Chindriș. De la București sunt doar intrebari, dar sunt oferte serioase din Germania. El nu pleaca acum. Nu avem un preț…