Țara care începe vaccinarea anti-covid cu persoanele tinere. Vârstnicii se vor vaccina mult mai târziu Indonezia, a patra tara cea mai populata din lume, va acorda prioritate vaccinarii angajatilor din sectorul public si a persoanelor de intre 18 si 59 de ani, preconizand sa amane vaccinarea varstnicilor, in asteptarea mai multor date privind eficienta lor in aceasta categorie de populatie, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Autoritatile au inceput deja sa distribuie 1,2 milioane de doze primite de la compania chineza Sinovac Biotech celor 34 de provincii ale acestei tari, cea mai grav afectata de pandemia de COVID-19 din Asia de Sud-Est. Indonezia, care din august realizeaza teste cu vaccinul dezvoltat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

