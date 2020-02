Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au inregistrat in aceasta seara al doilea esec din doua meciuri in Grupa rosie – destinata celor mai bune echipe din campionatul intern. SCM Timisoara nu a reusit sa o prinda din urma pe Steaua in fief-ul acesteia si a cedat in final cu 82-100! Primul sfert a fost și cel cu cele mai…

- Mai mulți muzicieni din Cluj și Arad, care s-au intors din China sunt izolați la domiciliu pentru 14 zile, potrivit Hotnews. Iasmina Breșneni, instrumentist, a declarat, pentru Mediafax, ca dupa turneul din Wuhan nimic nu le-a atras atenția artiștilor și au aflat de coronavirus doar cand au ajuns acasa.…

- Un numar de 50 de muzicieni din mai multe orașe din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona de unde a pornit coronavirusul ucigaș care a facut chiar și autoritațile din Romania sa ia masuri. O parte din artiști au fost trimiși in carantina, la domiciliu, de catre conducerea Filarmonicii Banatul…

- In cazul unei etichetari necesare a presei de specialitate, Blazzaj se incadreaza indubitabil in secțiunea „cele mai interesante formații made in Timișoara“. Trupa care s-a nascut cu 22 de ani in urma este o „rara avis“ in peisajul concertistic, aparițiile lor in fața publicului avand intotdeauna un…

- Echipa masculina de volei SCM „U” Craiova a obținut, sambata seara, o victorie de trei puncte in deplasare, la Baia Mare. Trupa lui Danuț Pascu s-a impus, dar nu fara emoții, cu scorul de 3-0 (25-17, 27-25, 25-20) și a debutat cu dreptul in noul an. Partida a contat pentru etapa a 10-a din Divizia A1…

- Formația Luna Amara concerteaza la Timișoara, evenimentul facand parte din turneul aniversar al albumului de debut „Asfalt”, lansat in 2004. „«Asfalt» a fost, pentru noi, ca un jalon din acela de slalom, pe care schiorul il atinge in coborarea lui catre linia de sosire. Cantam deja de 4 ani, casele…

- Magura Cisnadie și Corona Brașov și-au aflat, la Viena, adversarele din grupele Cupei EHF. Formația de la poalele Tampei risca insa tot ce e mai rau dupa scandalul de doping in care a fost implicata, anunța MEDIAFAX.Citește și: ISU Timiș anunța INTERVENȚII de ultima ora in blocul morții din…

- Politehnica Iasi a atins sambata un nou prag de minim in Liga I de fotbal. Formatia pregatita de Mihai Teja a pierdut cu 0-1 in fata echipei unei comune cu 5.000 de locuitori de la marginea Bucurestiului, Clinceni. Nimeni si nimic nu anticipa rezultatul final! Gazdele, lipsite de traditie si valoare…