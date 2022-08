Tancurile pentru Ucraina, blocate în România! Traficul rutier a fost oprit / Ce s-a întâmplat Un transport de tancuri pentru Ucraina a ramas blocat pe o șosea din judetul Salaj, dupa ce un trailer a iesit in afara soselei. Unul dintre trailerele pe care se afla un tanc a iesit in afara partii carosabile pe DN 1H in zona localitatii Surduc si a ramas imobilizat, dupa ce soferul nu s-a […] The post Tancurile pentru Ucraina, blocate in Romania! Traficul rutier a fost oprit / Ce s-a intamplat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

