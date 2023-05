Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 06.00 31 de tancuri M1 Abrams au sosit in Germania pentru un program de instruire a fortelor ucrainene pe tancurile americane, a anunțat Pentagonul, relateaza CNN. Fortele ucrainene ar urma sa inceapa instructia la Grafenwohr, in Germania, in urmatoarele doua saptamani, a declarat secretarul…

- Polonia isi propune sa devina centrul de service in Europa pentru tancurile Abrams fabricate in Statele Unite, a declarat miercuri prim-ministrul Mateusz Morawiecki in timpul unei vizite in SUA, informeaza Reuters, citat de Agerpres."Vreau ca un centru de service pentru tancurile Abrams pentru intreaga…

- Antrenamentul ucrainenilor pe tancurile americane M1-A1 Abrams nu a inceput inca, dar va incepe "relativ curand", a declarat, marti, un oficial de rang inalt din domeniul apararii, potrivit CNN. Pentru planurile de contraofensiva a ucrainenilor tancurile americane Abrams și tancurile germane Leopard…

- Pentagonul intentioneaza sa grabeasca livrarea catre Ucraina a celor 31 de tancuri M1 Abrams promise pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, dar pentru ca tancurile sa poata fi transferate Kievului anul acesta solutia gasita este de a se opta pentru tancuri din modelul mai vechi M1-A1, in locul modelului…

- Militarii romani doresc tancuri americane Abrams și au formulat o cerere in acest sens, care așteapta aprobarea prealabila a Parlamentului. Nu este singura achiziție dorita de Ministerul Apararii și nu este singura care vizeaza armament american. Tancurile americane Abrams au fost recent in atenția…