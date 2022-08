Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 25 de ani, din Craiova, care a disparut in apele din zona plajei Mylos din Lefkada a fost gasit mort. Baiatul s-a facut nevazut chiar sub privirile prietenilor, pe o plaja fara salvamari, duminica. Incidentul s-a petrecut in prima zi de vacanta. Inca de atunci, atat acestia cat si autoritatile…

- Disparitie misterioasa a unui roman de 54 de ani. Barbatul a plecat in Austria ca sa lucreze, insa la doar trei zile a disparut fara urma. Politia austriaca face apel acum la oameni pentru gasirea sa.Romanul a disparut din Inzing, din districtul Innsbruck-Land, pe 6 iulie 2022. A fost vazut ultima data…

- Un copil in varsta de aproximativ 8 ani a disparut in apele raului Someș, pe raza localitații salajene Fodora. In jurul orei 21, Garda Ileanda a fost solicitata sa intervina pentru a cauta copilul disparut in Someș. ”Conform informațiilor primite, se pare ca minorul ar fi intrat in apa cu alți copii…

- Mai multe echipaje din cadrul ISU Timiș efectueaza cautari pentru gasirea a doua persoane care ar fi intrat in apele raului Timiș și nu au mai ieșit la mal, in localitatea Coșteiu. Detașamentul de Pompieri Lugoj a dislocat la fața locului o autospeciala de descarcerare cu barca pneumatica…

- Un baiat de aproximativ 13 ani, care a disparut sambata, in timp ce se scalda pe bratul Borcea si exista posibilitatea sa se fi inecat, este cautat cu o barca pneumatica de catre pompierii cadrul Statiei Fetesti, informeaza ISU Ialomita.

- Pompierii din Bacau, intervin, duminica dupa amiaza, pentru unei persoane care a disparut in apele raului Bistrita. La ora transmiterii acestei stiri pompierii si un echipaj de scafandri desfasoara cautarile in apele raului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Barbatul in varsta de 52 de ani din satul Pocreaca, județul Iași, a fost dat disparut, vineri seara, dupa ce a fost luat de viitura, cu tot cu caruța, scrie ziarul BZI. Localnicul a fost cautat inclusiv de scafandrii. Dupa ce a inceput ploaia, in zona s-au adunat mari cantitați de apa, iar barbatul…