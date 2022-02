Stiri pe aceeasi tema

- Conform publicației Il Gazzettino, acesta a avut ultimul domiciliu stabil la Cerignola, in Puglia. Nimeni nu știe cum a ajuns la Padova, singur, departe de toți cei dragi.El a murit in cursul nopții de miercuri spre joi, langa niște pubele de deșeuri, invelit cu cartoane, care nu au fost de ajuns pentru…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism de lux, an de fabricatie 2020, care figureaza in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Italia, potrivit unui comunicat…

- Un batran din Alba a murit de frig in propria sa casa. Cine a descoperit trupul neinsuflețit Un barbat de 72 de ani. din Cugir, a murit de frig in locuința sa. Trupul neinsfulețit al barbatului a fost descoperit de polițiștii din Cugir. Mai exact, in dimineața zilei de de 24 ianuarie 2022, in urma…

- O familie din orașul Ohio, capitala statului american Columbus, a descoperit cu trupul neînsuflețit al unei straine când au deschis sicriul pentru a-și lua ramas bun fața de o ruda a lor, relateaza Insider.Familia lui Sonya White a relatat ca a gasit o femeie necunoscuta în…

- O familie din municipiul Roman se pregateste de inmormantare dupa ce fiul, in varsta de 15 ani, a fost gasit fara suflare in apa lacului din parcul central al orasului. Trupul a fost zarit de un politist local ce se afla in patrulare. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru a scoate…

- Tanara, despre care autoritatile prezente la fata locului au precizat ca ar fi avut varsta de 28 de ani, a fost gasita impuscata in cap.Totul a iesit la iveala in urma unui apel la numarul unic de urgenta 112.La fata locului s-a deplasat Politia, dar si un echipaj SMURD de Terapie Intensiva.Potrivit…

- Polițiștii din Roma au amendat, cu 400 de euro, un roman in varsta de 50 de ani, deoarece a circulat cu mijloacele de transport in comun fara a deține un certificat COVID, scrie ANSA, potrivit Adevarul. Acesta face naveta dintr-o localitate din afara Romei și le-a spus polițiștilor ca se va imuniza…

- Un militant islamist tunisian suspectat ca face parte din reteaua terorista Stat Islamic a fost arestat, joi, in nord-estul Italiei, informeaza agentia ANSA si publicatia Il Gazzettino. Individul in varsta de 25 de ani a fost arestat in cursul unei operatiuni desfasurate in localitatea Gradisca…