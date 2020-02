Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns la spital cu piciorul rupt, dupa ce a fost lovit de o masina. S-a intamplat aseara, pe bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitala. Potrivit politiei, victima traversa strada neregulamentar.Martorii au chemat imediat ambulanta la fata locului.

- Un alt accident rutier in care a fost implicat un pieton a avut loc in Timișoara, dupa ce astazi, in prima parte a zilei, un barbat a ajuns la spital. De aceasta data o femeie a fost ranita, pe strada Gheorghe Lazar. Vina pentru producerea incidentului o poarta un barbat de 39 de ani. Șoferul […] Articolul…

- Un barbat care traversa strada regulamentar, in calitate de pieton, a fost lovit de un autoturism și a ajuns la spital, cu rani, astazi, in prima parte a zilei. Șoferul l-a vazut prea tarziu. Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Take Ionescu. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 44 de…

- UPDATE – Florina Metes: “Autobuzul era condus dinspre strada Electrolizei inspre strada 8 Martie, de un barbat de 52 de ani. Victima este o femeie de 62 de ani din Satu Nou de Sus. Se continua cercetarile sub aspectul comiterii infracțiunii de vatamare corporala din culpa”. In cursul diminetii de vineri,…

- In cursul diminetii de vineri, 14 februarie, s-a produs un accident de circulatie pe strada 8 Martie din Baia Mare. “Primele informatii au relevat ca o femeie, care ar fi traversat strada pe trecerea pentru pietoni, ar fi fost surprinsa si acrosata de un autobuz. Soferul a fost testat si s-a constatat…

- Un copil in varsta de 9 ani a fost lovit de un autoturism in dreptul unei treceri pentru pietoni, la Cugir, dupa ce șoferul mașinii nu i-a acordat prioritate. Dupa producerea evenimentului rutier, minorul a fost transportat la spital de catre conducatorul autoturismului, un barbat in varsta de 69 de…

- Accident grav, azi-dimineața, pe o trecere de pietoni din Timișoara, aflata pe bulevardul Sudului. Un tanar in varsta de 22 de ani a fost izbit de un autoturism și aruncat cațiva metri, fiind transportat la spital cu rani semnificative. Tanarul traversa regulamentar, atunci cand a fost izbit de autoturismul…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu un vehicul intr-un grup de pietoni, in Londra, informeaza postul de televiziune Sky News, citat de Hotnews.Incidentul a avut loc luni seara, in zona Willingale, de la periferia Londrei.Un barbat in varsta de 51 de ani a…