TABLETA DE DUMINICĂ – Erica OPREA – Vremuri, oameni și reclame Exista o mentalitate, destul de raspandita, conform careia oamenii din alte vremuri erau altfel, aveau concepții și preocupari extrem de diferite fața de noi, cei de acum. In general, ne facem impresii de acest gen referitor la perioade pe care noi nu le-am trait și despre care nu ne mai poate povesti nimeni, nemaiexistand supraviețuitori care sa aiba experiența nemijlocita a acelor ani. Incercand sa ne umplem golurile informaționale, putem avea tendința sa ne formam o imagine pornind de la literatura sau arta acelor vremuri, sau, daca suntem mai riguroși, din surse istorice, din ziare sau diferite… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

