Stiri pe aceeasi tema

- In cazul unui atac impotriva Ucrainei, Statele Unite sunt gata sa interzica exportul de tehnologie americana catre Rusia, a anunțat marți, 25 ianuarie, un inalt responsabil al Casei Albe. «Opțiunea de a controla exporturile catre Rusia, impreuna cu aliații noștri, va fi o lovitura dura data ambițiilor…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa, citata de Agerpres. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia…

- ''Suntem multumiti de discutiile care au avut loc astazi'', a declarat presei consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Usakov, la incheierea convorbirii pe care a descris-o drept ''onesta'', ''concreta'' si ''constructiva''.Convorbirea telefonica dintre Putin si Biden, a doua in mai putin de o luna,…

- Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Este o eroare de a atribui doar Rusiei intreaga responsabilitate pentru tensiunile actuale in jurul Ucrainei, i-a transmis Putin lui Biden, potrivit Kremlinului."NATO a facut tentative periculoase de a utiliza teritoriul ucrainean si a dezvolta potentialul sau militar la frontierele noastre si de aceea…

- Discuțiile dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început marți în jurul orei 17:00, ora României, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa în Ucraina, au declarat agențiile ruse, relateaza AFP.Discuția prin videoconferința „va…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va avea astazi o convorbire in sistem video cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe fondul declarațiilor tot mai belicoase ale celor doua parți legate de situația din Ucraina. Putin avertizeaza ca exista linii roșii in privința Ucrainei, care nu pot depașite,…

- Kremlinul a descris luni drept ''lamentabila'' starea actuala a relatiilor dintre SUA si Rusia, in ajunul unei videoconferinte a presedintilor rus si american, Vladimir Putin si Joe Biden, care vor discuta despre situatia tensionata din estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…