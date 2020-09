Sute de mii de gameri vor participa la un Gaming Marathon cu scop caritabil

Stiri pe aceeasi tema

- Timișoreanca Minola Szikszai și formația R.U.A. vor participa la unul din cele mai prestigioase showcase-uri din Europa, evenimentul Live at Heart din Orebro (Suedia) fiind unul din evenimentele cele mai cunoscute din acest domeniu. Anual, la acest festival participa aproximativ 300 de artiști din toata…

- Parlamentarii liberali nu vor participa la votul de luni asupra motiunii de cenzura, "pe care PSD a transformat-o într-un ghem de minciuni", anunța liderul deputatilor PNL, Florin Roman."Motiunea PSD ar fi trebuie sa se intituleze: PSD vrea sa dea foc României, în…

- Dan Barna, liderul USR a anuntat ca partidul sau nu va participa la votul pentru motiunea de cenzura, „care se joaca cu soarta Romaniei fiind inventata iresponsabil de PSD doar ca program de divertisment pentru invitații la congresul proaspat incheiat”. „Romania nu are nevoie de circul PSD. USR nu…

- Liderul USR, Dan Barna, anunta ca parlamentarii formatiunii nu vor participa la votul pentru motiunea de cenzura, intrucat ”Romania nu are nevoie de circul PSD”. ”Tentativa PSD de a provoca o criza politica cu trei luni inaintea alegerilor la termen e o dovada de iresponsabilitate pe care nu intentionam…

- Astazi, 24 august 2020, va avea loc primul webinar din cadrul celei de-a doua ediții din acest an a programului ”Liga Profesorilor Excepționali”. Aproape 6000 de profesori din Romania și din Republica Moldova s-au inscris la noua serie de webinare, organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea…

- Simona Halep (28 de ani / locul 2 WTA) s-a retras de la turneul Palermo Ladies Open, prima competiție WTA de dupa pauza forțata de pandemia de COVID-19. Organizatorii au emis un comunicat oficial in acest sens. „Am ramas cu un gust amar dupa ce numarul 2 mondial, Simona Halep, a decis sa se retraga…

- Simona Halep a anuntat ca va participa la turneul de la Palermo, care incepe pe 3 august, aceasta fiind prima competitie la care romanca va juca dupa pandemia de coronavirus. „Mi-am dat seama dupa perioada asta ca locul meu este pe teren”, a spus sportiva, anunța MEDIAFAX.Cea mai buna jucatoare…

- Timișoara, 25 iunie 2020: Cea mai inalta cladire de birouri din Romania, integrata in ansamblul mixt Iulius Town Timișoara, o investiție de peste 115 milioane de euro, prinde forma. Lucrarile s-au desfașurat intr-un ritm intens inclusiv in ultimele luni, toate echipele implicate in dezvoltare fiind…