Stiri pe aceeasi tema

- Wolfgang Schauble, unul dintre liderii Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului german in functie Angela Merkel, a pledat, miercuri, pentru admiterea provizorie in Uniunea Europeana, pentru procesarea cererilor de azil, a imigrantilor aflati la frontiera dintre Belarus si Polonia.…

- Razbunarea dictatorului Alexander Lukașenko pe Uniunea Europeana a intrat intr-o faza extrem de periculoasa și risca sa degenereze intr-un conflict sangeros la granița dintre Polonia și Belarus. Varșovia a...

- Un soldat, membru al contingentului desfașurat de Polonia la granița cu Belarus pentru a reține migranții care doresc sa ajunga în Europa, a murit în urma unui „accident nefericit”, a anunțat sâmbata armata poloneza, relateaza Reuters și AFP.Un soldat polonez în…

- Liniile aeriene turcesti sunt dispuse sa coopereze cu Uniunea Europeana pentru a stavili fluxul de migranti din Orientul Mijlociu, care zboara in Belarus de unde spera sa treaca, prin Polonia, granita spre alte tari occidentale din UE.

- Lituania a instalat primele tronsoane ale gardului metalic de la granita cu Belarus, decizie luata dupa ce in mica republica baltica au inceput sa intre pe aceasta cale un numar alarmant de migranti din Orientul Mijlociu si alte regiuni, relateaza Reuters. Uniunea Europeana acuza Belarus ca…

- Polonia intenționeaza sa cheltuiasca peste 1,6 miliarde de zloti (aproximativ 404 milioane de dolari sau 253 de milioane de euro) pentru construirea unui zid la granita cu Belarus, in incercarea de a stavili afluxul de migranti care incearca sa treaca granita. ”Numarul tentativelor de trecere a frontierei…

- Peste 400 de migranți in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze, au anuntat astazi, polițiștii cu rol de prevenire a traficului de migranți, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cei mai mulți dintre ei proveneau din Siria și Yemen. Unii dintre ei au…

- Peste 400 de migranți in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze, au anuntat astazi, polițiștii cu rol de prevenire a traficului de migranți, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cei mai mulți dintre ei proveneau din Siria și Yemen. Unii dintre ei au…