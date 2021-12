Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Maritima din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, de executie, vacante, de referent de specialitate II S , in cadrul Serviciului implementare proiecte.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Unitatea Militara nr. 02145 Constanta din Ministerul Apararii Nationale organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de personal civil contractual, de cercetator stiintific, gradul III, in Laboratorul de Cercetare Patrundere Sub Apa.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara organizeaza concurs pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de ingrijiri. Postul de director medical se adreseaza absolvenților de invațamant universitar de lunga durata, cu diploma de licența sau echivalenta in domeniul…

- Condițiile de creditare ale unor investiții imobiliare „s-ar putea schimba” Banca Naționala intenționeaza sa schimbe condițiile de creditare pentru unele investiții imobiliare și propune creșterea substanțiala a avansului. A publicat un proiect de regulament care prevede ca avansul sa fie mai mare…

- Incepand cu 1 octombrie 2021, calatoria in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibila exclusiv in baza pașaportului valabil (simplu electronic sau simplu temporar). Poliția de frontiera le recomanda romanilor care intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii…

- Se schimba conditiile de intrare in Marea Britanie pentru cetatenii romani nerezidenti. E nevoie de pașaport. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca incepand de la 1 octombrie, cetațenii europeni nerezidenți și care nu sunt protejați de programul britanic de inregistrare a cetațenilor Uniunii Europene…

- CONCURS pentru postul de șef serviciu, la Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” din Aiud. CALENDAR și condiții de participare Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipala de cultura organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale…

- 39 total views Unitatea Militara 01594 Lungești, cu sediul in satul Stanești Lunca, comuna Lungești, județul Valcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de referent debutant/M, contabil debutant/M, tehnician debutant/M,…