Suspect în cazul tâlhăriilor de săptămâna trecută, reținut în urma unor percheziții de amploare Suspect in cazul talhariilor de saptamana trecuta, reținut in urma unor percheziții de amploare in Eveniment / on 22/11/2019 at 08:05 / Perecheziții de amploare, in aceasta dimineața, in Alexandria. Zeci de polițiști și jandarmi l-au cautat pe unul dintre membrii familiei Marmureaua, ieșit recent din inchisoare, suspect principal in cazul celor doua talharii ce au avut loc, in Alexandria, saptamana trecuta. Din primele informații, se pare ca acesta a fost identificat atat din imaginile ridicate de pe camerele video, cat și din alte date ale polițitilor. Barbatul a fost reținut… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Alexandria/ Un tanar baut a intrat cu mașina intr-un pom in Eveniment / on 29/10/2019 at 22:10 / Un tanar amețit de aburii alcoolului s-a urcat la volanul mașinii, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un pom de pe marginea drumului, la intersecția strazilor 1 Mai cu Dunarii,…

- Explozie puternica, noaptea trecuta, intr-un apartament din Alexandria in Eveniment / on 18/10/2019 at 09:58 / Explozie puternica, noaptea trecuta, intr-un apartament din zona blocurilor B din municipiul Alexandria. Din fericire, nu au existat victime, insa pagubele materiale nu sunt deloc de neglijat,…

- Accident rutier in Alexandria, la intersecția strazilor Cuza Voda cu București in Eveniment / on 05/10/2019 at 09:32 / Doua mașini au fost implicate, noaptea trecuta, intr-un accident rutier petrecut la intersecția strazilor Cuza Voda cu București, din municipiul Alexandria, in urma impactului dintre…

- 100 de scari de bloc din Alexandria colecteaza selectiv bateriile uzate in Economie / on 04/10/2019 at 10:33 / 100 de scari de bloc din municipiul Alexandria s-au inscris in competiția “Depune bateriile uzate in recipientele dedicate”, proiect pilot derulat de Asociația de Dezvoltare…

- Accident rutier cu victime, la Vitanesti in Eveniment / on 30/09/2019 at 20:24 / Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier produs, cu putin timp in urma, pe raza localitatii Vitanesti, la intersectia DJ505 cu E70, informeaza IPJ Teleorman. Din primele…

- Premierul Dancila participa la deschiderea anului universitar la Alexandria in Eveniment / on 30/09/2019 at 17:22 / Premierul Viorica Dancila și-a anunțat participarea la deschiderea anului universitar la Alexandria. Aceasta va fi prezenta la festivitatea oficiala ce va avea loc in campusul Universitați…

- Percheziții in Alexandria, la contrabandiștii cu produse accizabile in Eveniment / on 26/09/2019 at 09:09 / Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sprijiniți de lucratorii Serviciului de Acțiuni Speciale, desfașoara, la aceasta ora, doua percheziții la doua adrese…

- Taximetrist cu apucaturi de batauș, in Alexandria in Eveniment / on 02/09/2019 at 11:34 / Un taximetrist din Alexandria și-a demonstrat abilitațile de batauș, sambata seara, victima cazandu-i o femeie. In urma incidentului, femeia a ajuns la spital, iar bataușului i-a fost intocmit un dosar penal…