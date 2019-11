Stiri pe aceeasi tema

- Survivor se lanseaza in Romania la Kanal D Kanal D le aduce milioanelor de telespectatori un format revolutionar, un reality show de intensitate maxima: „Survivor Romania”! Veritabil experiment social si test de supravietuire, reality-ul le va pune la incercare concurentilor, vedete si oameni necunoscuti…

- Economia Turciei da semne de revigorare. Fitch ridica perspectiva ratingului suveran de la “negativa” la „stabila” Agentia Fitch Ratings a imbunatatit perspectiva asociata ratingului suveran al Turciei, la "stabila" de la "negativa", ca urmare a imbunatatirii…

- Dupa succesul internațional al hitului „I Lost You”, single ce a ajuns pe locul 33 la nivel mondial pe Shazam și care s-a menținut in topurile radiourilor din Rusia, Turcia, Grecia, Israel și Ucraina, Havana lanseaza alaturi de Yaar și Kaiia „Big Love”. Sorin Seniuc, Vanotek și Raul Eregep colaboreaza…

- Cu planul de bataie verificat la virgula și fiecare detaliu stabilit, Elena Gheorghe era sigura ca filmarile pentru videoclipul melodiei „Armana mea”, in Turcia, aveau sa mearga ca unse. Nu luase in calcul un lucru insa... Filmarile au avut loc intr-o zona superba, Cappadocia, in balon. „A fost una…

- De cand este logodita cu Silviu Țolu, Lili Sandu iși vede nu doar viața, ci și toate proiectele alaturi de el. Cei doi au inceput sa se vanda “la pachet” pentru emisiuni TV și prezentari de evenimente. Chiar daca o perioada au avut apariții la posturi concurente, Lili Sandu moderand emisiunea “Fan Arena”…