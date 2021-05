Surprize în sezonul opt al emisiunii „Visuri la cheie” Au inceput filmarile noului sezon al emisiunii “Visuri la cheie”. Dragoș Bucur și arhitecții sunt gata sa porneasca la drum și sa-i ajute pe cei care au nevoie. Sezonul opt al emisiunii aduce schimbari: doi arhitecți noi, entuziasmați, optimiști și gata sa indeplineasca Visuri la cheie – Alex Gavrilescu și Andra Marinescu se alatura echipei. Ambii au experiențe vaste in acest domeniu. De-a lungul timpului, in cei 17 ani de munca, Alex a reușit sa combine arhitectura și sculptura intr-un mod nou, neconvențional. A avut un inceput greu in viața, de aici și motivația de a ajuta alți oameni. Andra… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Bucur și arhitecții sunt gata sa pornesca la drum și sa-i ajute pe cei care au nevoie. Sezonul opt al emisiunii aduce schimbari: doi arhitecți noi, entuziasmați, optimiști și gata sa indeplineasca „Visuri la cheie”. Alex Gavrilescu și Andra Marinescu sunt cei doi arhitecți care se alatura echipei.…

- Si-a dorit foarte mult copii, a facut patru fertilizari in vitro si doua inseminari, insa rezultatul a fost dramatic pentru ea. La putin timp dupa ce a terminat tratamentele, in loc sa ramana insarcinata, Cristina Joia de la „Visuri la cheie” a ajuns sa se zbata intre viata si moarte pe patul de spital.

- Cristina Joia de la „Visuri la cheie” este una dintre cele mai simpatice apariții de pe micul ecran. Arhitecta a fost invitata in cadrul emisiunii „La Maruța”, unde a vorbit pentru prima oara despre boala incurabila de care sufera. Cristina Joia a vorbit despre boala grava cu care se confrunta de cinci…

- Recent, in mediul online, Cristina Joia, designer al echipei Visuri la Cheie, a publicat prima imagine fara masca dupa ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale la nas. La sfarșitul anului trecut, Cristina a fost atacata intr-un supermarket de catre o femeie. In urma agresiunii, Cristinei i-a…

- Cristina Joia a renunțat la masca și le-a aratat tuturor cum arata nasul ei, dupa intervențiile chirurgicale suferite. In urma cu cateva luni, arhitecta de la „Visuri la cheie” a fost lovita de o femeie, intr-un magazin din Capitala. Acum, la aproximativ cinci luni dupa ce a fost agresata, Cristina…

- In luna noiembrie a anului trecut, opinia publica era șocata de un eveniment care se petrecea intr-un magazin din București: Cristina Joia, unul dintre arhitecții de la "Visuri la Cheie , emisiune difuzata de PRO TV, era agresata de o alta femeie.

- Visuri la cheie este un reality-show difuzat de Pro TV incepand cu anul 2014. Echipa Visuri la cheie, formata din arhitecți și designeri de interior, ajuta familii cu o povești de viața impresionante și cu situații materiale modeste sa-și transforme locuința. Proiectul „Visuri la cheie” continua la…

- ”Este prima data cand imi dau masca in public dupa incident. Pima oara cand oamenii ma vad așa! Este foarte greu de descris, am fost la restaurant și imi era greu sa imi dau masca jos. Este un lucru pe care il vad in fiecare dimineața cand ma trezesc. Ieri a fost procesul, prima infațișare. Am privit-o…