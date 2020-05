Super-hoțul Roșculeț va fi extrădat. A dat peste 100 de spargeri, una după alta Buzoianul Nicușor Roșculet este acuzat ca a comis in Belgia nu mai puțin de 109 infracțiuni de furt, mai exact 106 furturi și trei tentative nefinalizate. Conform autoritaților din aceasta țara, in perioada martie 2016 – noiembrie 2019, romanul a savarșit 67 de infractiuni de ”furt in forma agravanta”, plus alte alte 42 de infracțiuni, din care: 22 de infracțiuni de furt prin efracție și 3 infracțiuni de tentativa de furt prin efracție. Altfel spus, dadea cate cinci spargeri la fiecare doua luni. Un adevarat record. Pe numele lui au fost emise doua mandate europene de arestare, acum doua luni,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

