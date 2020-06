Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Bayer a aceptat miercuri un acord in afara instantelor in valoare de pana la 10,9 miliarde de dolari pentru inchiderea proceselor din Statele Unite in care este acuzat ca erbicidul Roundup poate duce la cancer, rezolvand un litigiu care i-a afectat pretul actiunilor, transmite Reuters.…

- Grupul german Bayer a acceptat miercuri un acord in afara instantelor in valoare de pana la 10,9 miliarde de dolari pentru inchiderea proceselor din Statele Unite in care este acuzat ca erbicidul Roundup poate duce la cancer, rezolvand un litigiu care i-a afectat pretul actiunilor, transmite Reuters.

- Terapia cu plasma convalescenta prelevata de la persoanele vindecate de infecția cu Sars-Cov2 la pacienții cu Covid-19 are efecte benefice, sugereaza cel mai amplu studiu realizat pana acum pe acest subiect. Studiul a fost realizat de cercetatori de la rețeaua de spitale Mount Sinai din New York și…

- Remdesivir a fost administrat la 125 de persoane internate la Spitalul Universitar din Chicago, iar majoritatea pacienților care au primit acest tip de tratament s-au vindecat. Doar doua persoane au murit dintre cele 125 internate. Cea mai buna veste de PASTE! Medicamentul-minune impotriva…

- Inca de cand a inceput pandemia și fiecare s-a izolat acasa, cautand sa aiba diverse activitați pentru a scapa de plictiseala, Antonia a facut curat in cutiile vechi și a dat peste albumele din liceu și de toate amintirile pe care le-a dobandit cat timp a locuit in America. Artista și-a adus aminte…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca bilantul deceselor in Romania a ajuns la 176. Deces 169 Barbat, de 78 de ani, din judetul Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv in data de 03.04.2020. Data deces:…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca inca opt persoane diagonosticate cu COVID-19 au murit. Bilantul in Romania ajunge astfel la 176.Deces 169 Barbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020.…

- Ieri, Libertatea a descoperit cazul pastor Viorel Cadrianu din Suceava, mort și ingropat pe 26 martie, infectat cu COVID-19, dar care nu a ajuns sa fie raportat nici azi. Astazi, managerul Spitalului din Suceava vorbește despre o diferența de peste 15 decese neraportate, numai din instituția pe care…