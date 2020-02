Summitul UE pentru buget se reia oficial de la ora 15:00 GMT

Liderii statelor membre si cei ai institutiilor Uniunii Europene reiau oficial discutiile la ora locala 16:00 (17:00 ora Romaniei) in cadrul summitului privind bugetul multianual al blocului comunitar, a declarat un purtator de cuvant al presedintelui Consiliului European, Charles Michel, iar diplomati UE vorbesc despre "o noua dinamica in discutii", relateaza DPA.



Potrivit unor surse diplomatice, s-au realizat progrese in discutiile de mai devreme intre cancelarul german Angela Merkel, presedintele francez Emmanuel Macron si liderii statelor asa-numite "frugale" - Austria, Danemarca,…